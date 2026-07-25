«Факел» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Факелом» и махачкалинским «Динамо» в 1-м туре РПЛ-2026/27.

Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало — в 18.30 по московскому времени.

«Факел»: Фролкин, Габараев, Юрганов, Журавлев, Тодорович, Альшин, Якимов, Нетфуллин, Магомедов, Гнапи, Пуси.

Запасные: Доровских, Обухов, Бардачев, Багамаев, Сутормин, Ковалев, Симонов, Гиоргобиани, Турищев, Беляев, Уридия.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Кагермазов, Аларкон, Сандрачук, Алибеков, Апшацев, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Миро, Агаларов.

Запасные: Волк, Аззи, Ахмедов, Хубулов, Хоссейннеджад, Зинович, Джабраилов, Лесовой, Магомедов.

У «Динамо» не готовы к игре по медицинским показаниям вратарь Карабашев, защитники Джапо и Шумахов, полузащитник Воронин, нападающий Мастури.

Результат матча «Факел» — «Динамо» Махачкала, стартовые составы и статистику встречи можно будет отслеживать в матч-центре РПЛ нашего сайта.