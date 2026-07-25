«Акрон» — «Зенит»: питерцы забили три безответных гола в первом тайме

«Зенит» с крупным счетом обыгрывает «Акрон» по итогам первого тайма матча 1-го тура чемпионата России-2026/27 — 3:0.

У сине-бело-голубых дубль оформил Александр Соболев и еще один гол забил Густаво Мантуан.

В первом тайме был перерыв на водопой из-за 34-градусной жары.

Игра проходит на «Самара Арене» в Самаре.