В матче «Акрон» — «Зенит» прошла пауза на водопой из-за 34-градусной жары

В матче 1-го тура чемпионата России между «Акроном» и «Зенитом» в Самаре прошла пауза на водопой.

Как сообщила пресс-служба сине-бело-голубых в своем Telegram-канале, температура воздуха на стадионе «Самара Арена» достигла 34 градусов.

«Водопооооооой. Мы будто на ЧМ попали», — отреагировала пресс-служба питерцев.