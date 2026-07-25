«Спартак» — «Родина»: почему «Матч ТВ» не покажет матч РПЛ

«Спартак» и «Родина» сыграют в чемпионате России 25 июля

«Спартак» и «Родина» встретятся в матче 1-го тура РПЛ в субботу, 25 июля. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

25 июля, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

Федеральный телеканал «Матч ТВ» не покажет игру из-за лимитов бесплатного эфира. По соглашению с РПЛ канал холдинга обязан показывать бесплатно только определенное количество игр в туре. Остальной контент уходит на специализированную платную платформу.

Прямую трансляцию проведет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (по платной подписке). Эфир стартует в 20.40 мск, за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Родина» можно отслеживть в матч-центре на сайте «СЭ».

В последний раз клубы играли друг с другом в товарищеском матче 11 июля 2025. Тогда победу одержали спартаковцы со счетом 2:1.

РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде