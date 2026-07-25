«Акрон» — «Зенит»: стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и «Зенитом» в 1-м туре РПЛ-2026/27.

Игра пройдет на «Солидарность Самара Арене» в Самаре. Начало — в 16.15 по московскому времени.

«Акрон»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Джурасович, Бистрович, Лончар, Тедич, Аревало, Дмитриев.

Запасные: Тереховский, Волочай, Роса, Эсковаль, Ведерников, Железнов, Марадишвили, Хосонов, Базилевский, Попенков, Беншимол.

«Зенит»: Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Вендел, Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

Запасные: Латышонок, Москвичев, Горшков, Дркушич, Караваев, Андраде, Алип, Волков, Мостовой, Ерохин, Кондаков, Фелипе Аугусто.

Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — «Зенит», статистикой и составами команд можно в матч-центре на нашем сайте.