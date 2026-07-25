«Динамо» — «Крылья Советов»: команды не открыли счет в первом тайме

Московское «Динамо» и «Крылья Советов» завершили вничью первый тайм матча 1-го тура РПЛ-2026/27 — 0:0.

Игра проходит на «ВТБ Арене» в Москве.

В первой половине встречи игроки хозяев нанесли 15 ударов по воротам самарцев (4 в створ), «Крылья» — 7 ударов (2 в створ).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи