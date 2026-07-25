Пивоваров: «Маухуб покинет «Динамо», если будет предложение, которое нас устроит»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился впечатлениями от домашнего матча с «Крыльями Советов» (0:0) в 1-м туре РПЛ и ответил на вопрос о будущем нападающего бело-голубых Эль-Мехди Маухуба.

— Какие впечатления от первой игры?

— Противоречивое впечатление. С одной стороны, потеряли очки, с другой — хорошо показали себя в первом тайме. Двигаемся дальше.

— Останется ли Маухуб?

— Он приходил в клуб в 2024 году. Смолов перешел в «Краснодар». Тогда Маухуб пришел для конкуренции. Позже пришел Сергеев. В прошлом сезоне Костя и Ваня показали хорошую статистику. Поэтому на этой позиции у нас некий перебор. Мотивация Маухуба — иметь больше игрового времени. Он покинет команду, если будет предложение, которое нас устроит.