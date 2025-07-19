«Спартак» — «Динамо» Махачкала: Маркиньос открыл счет

«Спартак» вышел вперед в матче против махачкалинского «Динамо» в 1-м туре РПЛ — 1:0.

На 38-й минуте отличился Маркиньос. Бразилец впервые отличился в матче чемпионата России.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.