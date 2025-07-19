«Акрон» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей в игре с «Крыльями Советов»

Матч 1-го тура РПЛ между «Акроном» и «Крыльями Советов» посетили 10 015 зрителей, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Данный показатель является рекордным для домашних матчей «Акрона».

В следующем туре «Акрон» в гостях сыграет с «Сочи». Матч состоится 26 июля и начнется в 20.30 по по московскому времени.