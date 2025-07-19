Газизов заявил, что махачкалинское «Динамо» подпишет новичков на следующей неделе
Генеральный директор махачкалинского «Дианамо» Шамиль Газизов рассказал о ближайших трансферах клуба.
«Новичков стоит ждать на следующей неделе. Сорвались три трансфера, люди уже в самолете были, но перешли в другое место», — цитирует Газизова РИА «Новости».
Сезон-2024/25 махачкалинцы завершили на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ с 29 очками.
Источник: РИА Новости
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|2
|0
|1
|6-3
|6
|
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|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
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|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
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|2
|0
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|5
|
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|
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|
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|
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|17:00
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|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
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Максим Глушенков
Зенит
|4
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
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Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
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|1
|1
|
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Эгаш Касинтура
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|1
|0
|
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|0
|0
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