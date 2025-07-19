Газизов заявил, что махачкалинское «Динамо» подпишет новичков на следующей неделе

Генеральный директор махачкалинского «Дианамо» Шамиль Газизов рассказал о ближайших трансферах клуба.

«Новичков стоит ждать на следующей неделе. Сорвались три трансфера, люди уже в самолете были, но перешли в другое место», — цитирует Газизова РИА «Новости».

Сезон-2024/25 махачкалинцы завершили на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ с 29 очками.