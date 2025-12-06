«Спартак» — «Динамо»: красно-белые вышли вперед после автогола Осипенко

«Спартак» вышел вперед в матче 18-го тура чемпионата России против «Динамо» — 1:0.

На 19-й минуте после удара форварда «Спартака» Пабло Солари защитник бело-голубых Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби «Спартак» — «Динамо».