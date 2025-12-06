«Спартак» — «Динамо»: гол Тюкавина не засчитали из-за офсайда

Гол нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в ворота «Спартака» в матче 18-го тура чемпионата России отменили из-за офсайда.

Футболист отличился на 6-й минуте и лайнсмен сразу зафиксировал офсайд.

ВАР Артем Чистяков и АВАР Сергей Цыганок провели проверку эпизода и подтвердили правильность решения не засчитывать гол.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби «Спартак» — «Динамо».