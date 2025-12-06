«Спартак» — «Динамо»: красно-белые ведут 1:0 после первого тайма

«Спартак» обыгрывает московское «Динамо» по итогам первого тайма матча 18-го тура чемпионата России — 1:0.

На 19-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник бело-голубых Максим Осипенко.

Гол форварда «Динамо» Константина Тюкавина на 6-й минуте был отменен из-за офсайда.

Матч, который проходит на «Лукойл Арене» в Москве, посвящен памяти бывшего футболиста и тренера красно-белых Никиты Симоняна, который скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби «Спартак» — «Динамо».