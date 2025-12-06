Экс-арбитр ФИФА Николаев поддержал решение не засчитать гол Тюкавина в ворота «Спартака»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал эпизод с незасчитанным голом форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина в матче 18-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Футболист отличился на 6-й минуте и лайнсмен сразу зафиксировал офсайд. ВАР Артем Чистяков и АВАР Сергей Цыганок провели проверку эпизода и подтвердили правильность решения не засчитывать гол.

«Момент очень непростой. В таких сложных ситуациях нужно доверять решению помощника судьи, который находится в прекрасной позиции и видит этот момент. Он зафиксировал офсайд. Когда мы видим линии, прочерченные в момент удара, склоняемся к тому, что часть ноги нападающего все-таки находится ближе к линии ворот, чем защитник», — сказал Николаев в эфире «Матч ТВ».

Главным арбитром матча является Инал Танашев.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби «Спартак» — «Динамо».