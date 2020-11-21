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«Спартак» — «Динамо»: баннер болельщиков в честь 100-летия Бескова

19:32
Баннер болельщиков «Спартака» на матче с «Динамо». Фото ФК «Спартак»
Баннер болельщиков «Спартака» на матче с «Динамо». Фото ФК «Спартак»
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Болельщики «Спартака» на матче 15-го тура Тинькофф-РПЛ вывесили баннер, посвященный легендарному тренеру Константину Бескову. Прославленному специалисту, возглавлявшему и «Динамо», и «Спартак», 18 ноября исполнилось бы 100 лет.

Красно-белые развернули баннер с цитатой Бескова: «Спартак» прекрасен не потому, что он нам нравится, а потому, что велик сам по себе. А от того прекрасна и жизнь, прожитая в «Спартаке» и во имя футбола".

Трансляция матча «Спартак» — «Динамо»

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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