«Спартак» — «Динамо»: баннер болельщиков в честь 100-летия Бескова
Болельщики «Спартака» на матче 15-го тура Тинькофф-РПЛ вывесили баннер, посвященный легендарному тренеру Константину Бескову. Прославленному специалисту, возглавлявшему и «Динамо», и «Спартак», 18 ноября исполнилось бы 100 лет.
Красно-белые развернули баннер с цитатой Бескова: «Спартак» прекрасен не потому, что он нам нравится, а потому, что велик сам по себе. А от того прекрасна и жизнь, прожитая в «Спартаке» и во имя футбола".
Помним, Константин Иванович! ??#СпартакДинамо | ? 0:0 ? pic.twitter.com/23TjqwAmyj— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 21, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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