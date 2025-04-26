«Спартак» — ЦСКА: Максименко выйдет в старте, у армейцев дебютирует защитник Абдулкадыров

«Спартак» и ЦСКА объявили составы на матч 26-го тура РПЛ.

У красно-белых с первых минут выйдет вратарь Александр Максименко, который из-за травмы пропустил прошлую игру с «Акроном» (3:2).

У армейцев в стартовый состав попал 20-летний защитник Джамалутдин Абдулкадыров — игра против «Спартака» станет для него первой за основную команду красно-синих. Другой защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропустит встречу из-за травмы.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Умяров, Пруцев, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

Запасные: Довбня, Помазун, Чернов, Рябчук, Абена, Мангаш, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Медина, Гарсия.

ЦСКА: Акинфеев, Абдулкадыров, Мойзес, Виллиан, Обляков, Кисляк, Гайич, Файзуллаев, Пьянич, Гуарирапа, Койта.

Запасные: Тороп, Круговой, Лукин, Келлвен, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Глебов, Бандикян, Мусаев, Шуманский.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в субботу, 26 апреля и начнется в 19.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками, ЦСКА идет на четвертой строчке с 48 очками.