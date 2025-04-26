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Сегодня, 18:15

«Спартак» — ЦСКА: Максименко выйдет в старте, у армейцев дебютирует защитник Абдулкадыров

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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» и ЦСКА объявили составы на матч 26-го тура РПЛ.

У красно-белых с первых минут выйдет вратарь Александр Максименко, который из-за травмы пропустил прошлую игру с «Акроном» (3:2).

У армейцев в стартовый состав попал 20-летний защитник Джамалутдин Абдулкадыров — игра против «Спартака» станет для него первой за основную команду красно-синих. Другой защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропустит встречу из-за травмы.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Умяров, Пруцев, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

Запасные: Довбня, Помазун, Чернов, Рябчук, Абена, Мангаш, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Медина, Гарсия.

ЦСКА: Акинфеев, Абдулкадыров, Мойзес, Виллиан, Обляков, Кисляк, Гайич, Файзуллаев, Пьянич, Гуарирапа, Койта.

Запасные: Тороп, Круговой, Лукин, Келлвен, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Глебов, Бандикян, Мусаев, Шуманский.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в субботу, 26 апреля и начнется в 19.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками, ЦСКА идет на четвертой строчке с 48 очками.

Деян Станкович&nbsp;&mdash; Марко Николич.«Спартак» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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  • Як Цидрак

    Почти втямил. Скажи только - Вильягра таки классический опорный хавбек, опорный полузащитник хорошего класса или лучший опорник? Или это одно и тоже?

    26.04.2025

  • Спринт

    .. энто талетка у тобе на полке .. Не помогает? Сорька, однако ..

    26.04.2025

  • rustov

    Вильягра? А кто это?

    26.04.2025

  • Спринт

    Специально посмотрел три матча Вильягры в чемпионате Аргентины. Хороший выбор позиции и неуступчивость в единоборствах, при чистом отборе - это именно то, что нужно классическому опорному хавбеку. Это не швед, который постоянно терял позицию на поле, и из-за этого постоянно грубил. Втямил по-хорошенько в зале дилетантов?

    26.04.2025

  • Den211

    да неужели Гарсию оставили на лавке? Может Угальде хоть перестанет дергаться куда ему бежать...

    26.04.2025

  • Kot, kotoryi

    у Спартака 3 защитника?

    26.04.2025

  • Як Цидрак

    Спрошу по-хорошему - ты Вильягру видел полностью хоть в одной игре в вышке Аргентины?

    26.04.2025

  • Спринт

    Лучший опорник в истории рос.футбола Рахимич получил, за всю игровую карьеру в ЦСКА, менее 20 предупреждений и ни разу не удалялся в матчах чемпионата России. При этом лучшего опорного хавбека не было. Опорный центральный полузащитник хорошего класса играет не за счет жесткости, а сугубо - за счет чтения игры и правильного выбора игровой позиции. Дилетанты в зале втямили ..?

    26.04.2025

  • Як Цидрак

    Иванцов, ты охренел, ты кто?

    26.04.2025

  • Як Цидрак

    Возможно, но у Николича цена этого звания выше, мне допустимо, ему нет.

    26.04.2025

  • Алексей Гольяново

    после матча окажется что ты дебил

    26.04.2025

  • Алексей Гольяново

    тактика путай-путай

    26.04.2025

  • Як Цидрак

    Николич дыбил

    26.04.2025

  • Як Цидрак

    Вопрос из зала. Скажите, тренер, как вы обяъсните, что профильный опорный хавбек Вильягра за 89 игр в ЛФП Аргентины и 6898 минут получил всего 16 желтых и 1 желто/красную карту?

    26.04.2025

  • efim6010

    Странно ставить новичка на такую ответственную игру, когда в запасе и Лукин и Круговой

    26.04.2025

  • Спринт

    Давно Вильягра тренируется без ограничений.

    26.04.2025

  • Алексей Гольяново

    ЦСКА победит, чуйка

    26.04.2025

  • Алексей Гольяново

    травма

    26.04.2025

  • zoolord

    Странно, что убрали Рябчука.

    26.04.2025

  • Alexander Loginov

    Абдул Кадыров.

    26.04.2025

  • Алексей Гольяново

    Абдулла станет лучшим игроком матча

    26.04.2025

  • Спринт

    Хорошо, что нет в составе ЦСКА охранителя кукурузы Дивея. Еще бы безполезного недоучку Обляка убрать, и будет оптимальный состав на сегодня. Где в армейском составе профильный опорный хавбек Вильягра?

    26.04.2025

    • «Ростов» — «Локомотив»: Батраков реализовал пенальти на 75-й минуте

    «Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
    Положение команд
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    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
    2
    		 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
    3
    		 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
    4
    		 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
    5
    		 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
    6
    		 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
    7
    		 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
    8
    		 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
    9
    		 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
    10
    		 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
    11
    		 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
    12
    		 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
    13
    		 Химки 25 5 8 12 28-45 23
    14
    		 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
    15
    		 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
    16
    		 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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    25.04 19:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 2 : 3
    26.04 14:00
    Динамо – Зенит
    		 1 : 1
    26.04 14:00
    Пари НН – Ахмат
    		 1 : 0
    26.04 16:30
    Ростов – Локомотив
    		 1 : 1
    26.04 19:30
    Спартак – ЦСКА
    		 - : -
    27.04 14:00
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