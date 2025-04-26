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Сегодня, 18:23

Защитник ЦСКА Дивеев пропустит дерби со «Спартаком» из-за травмы

Константин Белов
Корреспондент
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Игорь Дивеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» причину отсутствия 25-летнего футболиста в заявке на матч 26-го тура РПЛ против «Спартака».

«Игорь пропускает матч из-за травмы. Тренерский штаб решил его поберечь. Насколько серьезная травма, сказать не могу. Это вопрос к врачам», — сказал Еремин «СЭ».

Игорь Дивеев в сезоне-2024/25 провел 31 матч за ЦСКА во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

В игре со «Спартаком» у ЦСКА с первых минут выйдет защитник Джамалутдин Абдулкадыров — этот матч станет для него первым за основную команду красно-синих.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в субботу, 26 апреля и начнется в 19.30 (мск).

Деян Станкович&nbsp;&mdash; Марко Николич.«Спартак» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

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«Ростов» и «Локомотив» поделили очки в матче РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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