Защитник ЦСКА Дивеев пропустит дерби со «Спартаком» из-за травмы

Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» причину отсутствия 25-летнего футболиста в заявке на матч 26-го тура РПЛ против «Спартака».

«Игорь пропускает матч из-за травмы. Тренерский штаб решил его поберечь. Насколько серьезная травма, сказать не могу. Это вопрос к врачам», — сказал Еремин «СЭ».

Игорь Дивеев в сезоне-2024/25 провел 31 матч за ЦСКА во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

В игре со «Спартаком» у ЦСКА с первых минут выйдет защитник Джамалутдин Абдулкадыров — этот матч станет для него первым за основную команду красно-синих.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в субботу, 26 апреля и начнется в 19.30 (мск).