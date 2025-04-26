«Ростов» — «Локомотив»: Батраков реализовал пенальти на 75-й минуте

«Локомотив» сравнял счет в матче 26-го тура чемпионата России против «Ростова» — 1:1.

На 75-й минуте в ворота ростовчан был назначен пенальти за нарушение вратаря Даниила Одоевского в штрафной площади. 11-метровый реализовал Алексей Батраков.

Игра проходит в Ростове-на-Дону. «СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив».