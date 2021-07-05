«Спартак» будет проводить общую вакцинацию от коронавируса

Директор московского «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал, что игроки клуба пройдут общую вакцинацию от коронавируса.

«Вчера на общем собрании команды Евгений Мележиков объявил, что мы будем проводить общую вакцинацию. Выбор у ребят будет из российских вакцин. Не знаю, есть ли те, кто недоволен. В личных беседах никто недовольства не высказывал.

Буквально вчера на общем собрании было принято решение об общей вакцинации. Медштаб займется этим вопросом по возвращению в Москву. Возможны сложности не только с посещением публичных мест, но и с регистрацией в гостиницах. В текущей ситуации, для того чтобы попадать в заявку и играть, игрокам необходимо быть привитыми. Будет вакцинация всего персонала и футболистов. Леонид Арнольдович уже привит», — сказал Фетисов.

Также Фетисов отметил, что тренерский штаб клуба уже привился.

«Игроки еще не прививались. У нас полностью привит тренерский и медицинский штаб. Это будет касаться всех игроков. К сожалению, мы вынуждены идти на эти меры. Возможно, они помогут избежать потерь в составе. Не могу ответить, были ли возмущения. Во время собрания все согласились с тем, что это необходимо. Все дали согласие. Будет выбор из российских вакцин», - добавил Фетисов.

25 июня «Спартак» отправился на предсезонный сбор в Австрию. Красно-белые будут готовиться к сезону в Филлахе с 25 июня по 5 июля и проведут там ряд товарищеских матчей.