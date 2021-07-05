Федун рассказал о том, как пытался удержать Видича перед уходом в «Манчестер Юнайтед»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» рассказал о трансфере Неманьи Видича в «Манчестер Юнайтед».

«Приведу пример, когда я пытался игрока удержать. Речь о Видиче. Помните такого супер-игрока? Хотя у нас он никогда не считался лучшим защитником — ни разу не признавался лучшим в своем амплуа в чемпионате. Это к вопросу об объективности и коррупции. В итоге он ушел. Потому что, когда пришло предложение от «Манчестер Юнайтед», я сказал ему: «Ты у меня ключевой игрок, я хочу стать чемпионом. Напиши, сколько денег ты хочешь, чтобы остаться. Вот тебе открытый чек». Он ответил: «Сколько мне не предложи, Леонид, у меня в душе до конца жизни будет сидеть, что я отказал «Манчестер Юнайтед». Нет таких денег, за которые я был бы готов остаться». И я понял, что бывают в жизни случаи, когда ты ничего не можешь сделать»

В июле 2004 года Видич перешел в «Спартак». После полутора лет в московском «Спартаке» Видич перешел в клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед».

Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»