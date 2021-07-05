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Федун рассказал, как Дзюба, Прудников и Погребняк пытались через него попасть в стартовый состав «Спартака»

15:25
Артем Дзюба в &quot;Спартаке&quot;. Фото Алексей Иванов
Артем Дзюба в &amp;quot;Спартаке&amp;quot;. Фото Алексей Иванов
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Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с футболистами команды.

— Как часто вы общаетесь с игроками команды?

— У Джикии есть мой телефон. Когда надо, когда какие-то проблемы — он мне звонит. Я, как бывший комроты, знаю, что мои взводные никогда не пойдут разговаривать к командиру батальона. И никогда командир батальона не пойдет разговаривать с моими солдатами. Это неправильно. Должна быть система единоначалия. Есть тренер, который и царь, и бог, и военачальник для всех футболистов. И начать с ними говорить — это создать для игроков возможность решать какие-то вопросы.

Самый простой вопрос — вопрос попадания в основной состав. И такие попытки были. Дзюба со мной много общался. Были разговоры с Погребняком. Прудников звонил и пытался какие-то вопросы решать. Это неправильно. Я не могу эти вопросы решать — не могу сказать тренеру: «Ставь его». Да, я встречаюсь с игроками. Стараюсь приходить на радостные моменты. Не хочу после поражений заходить с матюками и орать на них — для этого есть тренер. Когда побеждаем, прихожу, обнимаю, хлопаю, разговариваем. Они все знают, что если есть проблемы за пределами поля — семейные или еще какие-то, — они всегда ко мне могут обратиться и я постараюсь все вопросы решить. Все это мы гасим.

Дзюба является воспитанником академии «Спартака». В 2015 году Артем покинул красно-белых и перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»

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