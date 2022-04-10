Безбородов отменил гол защитника «Арсенала» Радаковича в матче со «Спартаком»

«Спартак» встречается с «Арсеналом» в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

На 25-й минуте игры забитым мячом защитник гостей Урош Радакович после передачи полузащитника Кингза Кангва отправил мяч в сетку ворот. После подсказки ВАР и просмотра видеоповтора главный арбитр Владислав Безбородов отменил гол.