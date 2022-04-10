«Спартак» — «Арсенал»: Безбородов отменил гол защитника гостей Радаковича после подсказки ВАР
Безбородов отменил гол защитника «Арсенала» Радаковича в матче со «Спартаком»
«Спартак» встречается с «Арсеналом» в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.
На 25-й минуте игры забитым мячом защитник гостей Урош Радакович после передачи полузащитника Кингза Кангва отправил мяч в сетку ворот. После подсказки ВАР и просмотра видеоповтора главный арбитр Владислав Безбородов отменил гол.
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|
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|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
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|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
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|11
|6
|6
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|
6
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|
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|
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|24
|5
|9
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|26-41
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|
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|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
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|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
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|5
|6
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|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|0 : 2
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|0 : 1
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|1 : 2
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
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|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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