«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом»

«Спартак» в матче 4-го тура РПЛ на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 0:0.

Во втором тайме защитник москвичей Срджан Бабич и полузащитник грозненской команды Антон Швец устроили потасовку и получили по желтой карточке. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.