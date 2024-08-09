РПЛ, 4-й тур: «Ростов» — «Рубин», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи

4-й тур чемпионата России сезона-2024/25.

В пятницу, 9 августа, пройдут два матча 4-го тура РПЛ. «Пари НН» примет «Химки», а «Ростов» дома сыграет с «Рубином».

9 августа, пятница

10 августа, суббота

11 августа, воскресенье

Турнирная таблица чемпионата России //

Календарь всех матчей сезона-2024/25