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Гендиректор «Динамо» Пивоваров оценил новую модель распределения доходов и расходов в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал новую модель распределения доходов и расходов в РПЛ.

Ранее РПЛ объявила, что из части коммерческих поступлений по действующим соглашениям с партнерами лиги будет сформирован призовой фонд для клубов по нескольким критериям: посещаемость и медиаактивность. Выплаты из него будут произведены по итогам сезона.

«Вопрос обсуждается, но тут надо разговаривать с главой правления РПЛ. Не буду раскрывать внутренние моменты. Мое мнение — посещаемость мы должны увеличивать от сезона к сезону. И ориентироваться надо на показатели предыдущего сезона. А результат — 16 800 зрителей достижим в перспективе», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

В турнирной таблице чемпионата России команда Марцела Лички (9 очков) после 4-х туров занимает второе место.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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9.08 20:45
Ростов – Рубин
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Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
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Оренбург – Акрон
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Краснодар – ЦСКА
 2 : 1
11.08 17:30
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 2 : 0
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