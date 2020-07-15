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«Спартак» — «Ахмат»: почему не назначен еще один пенальти в ворота гостей?

15 июля 2020, 19:23
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На 34-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» арбитр Алексей Сухой не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых после контакта мяча с рукой защитника гостей Андрея Семенова. Рефери жестом показал, что нарушения правил не было, и продолжил игру. По всей видимости, судья определил, что рука находилась в естественном положении — футболист опирался на газон.

Момент непростой. Контакт с мячом и касание газона произошли едва ли не одновременно. Видеоарбитры Владислав Безбородов и Дмитрий Мосякин вмешиваться не стали — либо согласились с Сухим, либо не посчитали, что тот совершил явную и очевидную ошибку. Думаю, решение арбитра будет поддержано его руководством. (Александр Бобров)

Спартак — Ахмат

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