«Краснодар» — «Балтика»: Сперцян, Кордоба и Ласерда выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Балтики» на матч 25-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Кордоба, Боселли.

«Балтика»: Кукушкин, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Петров И., Титков, Петров М., Ласерда.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Балтика».

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 19:30. Краснодар (Краснодар)

