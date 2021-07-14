Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес открыл счет в матче Кубка Матч Премьер против «Рубина». Футболист красно-белых реализовал пенальти на 10-й минуте матча.

Пенальти заработал нападающий москвичей Георгий Мелкадзе. На нем в своей штрафной сфолил нападающий казанцев Джордже Деспотович, который вернулся помочь обороне.