«Спартак» — «Рубин»: Мозес открыл счет с пенальти
21:13
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес открыл счет в матче Кубка Матч Премьер против «Рубина». Футболист красно-белых реализовал пенальти на 10-й минуте матча.
Пенальти заработал нападающий москвичей Георгий Мелкадзе. На нем в своей штрафной сфолил нападающий казанцев Джордже Деспотович, который вернулся помочь обороне.
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