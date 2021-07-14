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«Спартак» — «Рубин»: Мозес открыл счет с пенальти

21:13
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес открыл счет в матче Кубка Матч Премьер против «Рубина». Футболист красно-белых реализовал пенальти на 10-й минуте матча.

Пенальти заработал нападающий москвичей Георгий Мелкадзе. На нем в своей штрафной сфолил нападающий казанцев Джордже Деспотович, который вернулся помочь обороне.

Спартак — Рубин

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Иван Шитик все материалы автора

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