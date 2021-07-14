«Рубин» — «Спартак»: Деспотович сфолил, пенальти назначен правильно
21:25
На 9-й минуте матча «Рубин» — «Спартак» арбитр Евгений Кукуляк принял верное решение, назначив пенальти в пользу красно-белых.
Джордже Деспотович неудачно сыграл в единоборстве с Георгием Мелкадзе, ударил его по правой ноге и нарушил правила.
Пенальти реализовал Виктор Мозес.
«Рубин» — «Спартак». Фол Деспотовича на Мелкадзе.
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