Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Давай рок-н-ролл». Ловрен рассказал о настрое на предсезонную подготовку

21:05
Теги:

Защитник Деян Ловрен возобновил тренировки с «Зенитом» и начал подготовку к предстоящему сезону.

«Мечты не становится реальностью. Цели становятся. А для этого надо работать. Давай рок-н-ролл», — написал хорват в Instagram.

Публикация от Dejan Lovren (@dejanlovren06)

Футболист выступал за сборную Хорватии на Евро-2020. Вместе с командой он дошел до 1/8 финала.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

ЦСКА устроил взрыв мозга в самое нехоккейное время. Почему Федоров сменил Никитина?
«Спартак» — «Рубин»: Зобнин забил после красивого индивидуального прохода
Фирас Захаби: «Арман Царукян может выиграть у Конора. Макгрегор больше не уровень топ-5»
Секс-символ ММА готовится к новому бою. Видео
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы