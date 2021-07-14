«Давай рок-н-ролл». Ловрен рассказал о настрое на предсезонную подготовку

Защитник Деян Ловрен возобновил тренировки с «Зенитом» и начал подготовку к предстоящему сезону.

«Мечты не становится реальностью. Цели становятся. А для этого надо работать. Давай рок-н-ролл», — написал хорват в Instagram.

Футболист выступал за сборную Хорватии на Евро-2020. Вместе с командой он дошел до 1/8 финала.