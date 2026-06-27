Старший менеджер службы управления ФИФА Харраз: «Мы высоко ценим отношения с РФС»

Старший менеджер службы управления ФИФА Ахмед Харраз заявил, что в организации высоко ценят отношения с Российским футбольным союзом (РФС).

27 июня в Москве проходит ежегодная конференция РФС.

«Позвольте выразить самые теплые пожелания от Инфантино и всей администрации ФИФА. В ФИФА высоко ценят отношения с РФС, и мы признательны за приверженность развитию футбола на всей территории страны.

Мы высоко оцениваем роль РФС в проведении соревнований, развитии массового и детско-юношеского футбола. Позвольте воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить президента РФС за вашу преданность делу. ФИФА ценит наше взаимодействие, готовы поддерживать развитие и дальше», — сказал Харраз на конференции.