Совет директоров «Спартака» не давал полномочий Федуну подписывать допсоглашение с Газизовым

Представитель «Спартака» в суде с Шамилем Газизовым Татьяна Завьялова заявила, что Леонид Федун не имел полномочий для подписания дополнительного соглашения с Газизовым.

«Исследовали платежное поручение списанного электронным путем Газизовым. Мележиковым было обнаружено, что Федуном было подписано дополнительное соглашение, которое не было прописано трудовым договором. Совет директоров таких полномочий Федуну не давал.

Никогда совет общества не передавал Федуну полномочий для единоличного решения о расторжении трудовых договоров. Председатель никогда не принимал данные экономические решения. За исключением случая с Газизовым, все предыдущие трудовые договоры с директорами расторгались только по решению совета директоров, были прописаны четкие условия.

Единственное, что входило в полномочия председателя — это подписание на заранее оглашенных условиях.

Договоры с предыдущими директорами составлены на идентичных условиях и не предоставляют Федуну права единоличного расторжения. Договор с Цорном отражает условия его выхода. По решению совета директоров, не передавая Федуну, назначено выплатить заработанную плату. За исключением Цорна, в протоколе было написано: выплатить количество окладов, предусмотренное договором. В приложенном соглашении указано, что Цорн получил три оклада", — приводит слова Завьяловой «Чемпионат».

52-летний Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля 2020 года, 8 декабря он покинул этот пост.

12 марта Акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к «Спартаку» и Газизову на 88,3 миллиона рублей. Истец требует признать недействительным решение о выплате данной суммы экс-управленцу в качестве выходного пособия.

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда.