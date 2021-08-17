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Лавров рассказал, как начал болеть за «Спартак»

15:58
Сергей Лавров. Фото «СЭ»
Сергей Лавров. Фото «СЭ»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что является болельщиком «Спартака», а также рассказал, когда стал фанатом московского клуба.

«Наш дом стоял в 100 метрах от стадиона «Спартак». Ну и естественно на «Спартак» мы ходили, когда играла местная заводская команда», — цитирует Лаврова ТАСС.

Он также отметил, что зимой играл на этом стадионе в хоккей, а летом в футбол, которым и сейчас продолжает заниматься.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12152603

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Виктория Кравченко все материалы автора

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