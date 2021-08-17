Лавров рассказал, как начал болеть за «Спартак»
15:58
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что является болельщиком «Спартака», а также рассказал, когда стал фанатом московского клуба.
«Наш дом стоял в 100 метрах от стадиона «Спартак». Ну и естественно на «Спартак» мы ходили, когда играла местная заводская команда», — цитирует Лаврова ТАСС.
Он также отметил, что зимой играл на этом стадионе в хоккей, а летом в футбол, которым и сейчас продолжает заниматься.
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