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Нефтяная компания может стать новым спонсором «Уфы»

15:18
«Башнефть». Фото «Башнефть»
«Башнефть». Фото «Башнефть»
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Как стало известно «СЭ», с большой долей вероятности новым спонсором футбольного клуба «Уфа» станет российская нефтяная компания «Башнефть». Вопрос выбора спонсора будет решен до конца недели.

Ранее, 17 августа, глава Башкирии Радий Хабиров пообещал и дальше поддерживать в финансовом плане «Уфу», но отметил некоторые моменты, которые требуют объяснений.

«Уфа» занимает 11-е место с 4 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. Главным тренером уфимцев является Алексей Стукалов.

В прошлом сезоне «Уфа» заняла 13-ю строчку с 25 баллами в чемпионате России.

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