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В РПЛ прокомментировали указ о запрете спортивных мероприятий в Москве

16:10
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Пресс-служба РПЛ прокомментировала указ мэра Москвы Сергея Собянина о введении временного запрета на проведение развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

«Лига ознакомилась с новым комплексом ограничительных мер, введенных московскими властями. Говорить о том, как эти меры отразятся на допуске зрителей на матчи Тинькофф РПЛ сезона 2021-22, который стартует 24-25 июля, пока преждевременно. Лига и клубы следят за развитием ситуации. Надеемся, что принятые решения позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию», — говорится в сообщении РПЛ.

Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако рекомендуется их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.

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