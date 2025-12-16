Кузнецов рассказал о состоянии здоровья бывшего футболиста ЦСКА Алдонина

Чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о состоянии здоровья бывшего футболиста команды и сборной России Евгения Алдонина.

«Последний раз я видел Евгения летом. Мы, ветераны ЦСКА, периодически встречаемся. Сейчас у него проходит химиотерапия, были сделаны операции. В последнем видео, которое разместил наш общий товарищ, Евгений уже играет в бадминтон. Его нужно знать, он неугомонный, — цитирует Кузнецова ТАСС. — В последнее время, перед болезнью, он много играл в падел и даже поучаствовал в Медиалиге, хотя ему уже за 40. Это человек, который не останавливается. Он настоящий спортсмен, фанат своего дела».

22 ноября стало известно, что у 45-летнего Алдонина выявили рак желудка, футболист проходит лечение в Германии.

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, вместе с армейцами дважды выигрывал чемпионат России, пять раз становился обладателем Кубка и четыре раза — Суперкубка страны, а также завоевывал Кубок УЕФА. Помимо ЦСКА, он выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий», а также провел 29 матчей за сборную России.