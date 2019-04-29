Лучший бомбардир "Рубина" в нынешнем чемпионате Егор Сорокин забил шестой гол и сравнялся с списке лучших защитников-снайперов казанского клуба в премьер-лиге с Романом Шароновым.
От обладателя рекорда – уругвайца Андреса Скотти – Сорокин отстает на шесть мячей, от одного из соперников по сегодняшнему матчу – Сальваторе Боккетти – на три. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие защитники-бомбардиры "Рубина" в премьер-лиге
|
Игрок
|
Сезоны
|
Матчи
|
Голы
|
Андрес Скотти
|
2003-2006
|
108
|
12
|
Орланду Калисту
|
2003-2007
|
109
|
10
|
Сальваторе Боккетти
|
2010-2012
|
52
|
9
|
Иржи Новотны
|
2003-2004
|
46
|
7
|
Егор Сорокин
|
2014-н.в.
|
41
|
6
|
Роман Шаронов
|
2003-2004, 2008-2014
|
143
|
6