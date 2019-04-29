Лучший бомбардир "Рубина" в нынешнем чемпионате Егор Сорокин забил шестой гол и сравнялся с списке лучших защитников-снайперов казанского клуба в премьер-лиге с Романом Шароновым.

От обладателя рекорда – уругвайца Андреса Скотти – Сорокин отстает на шесть мячей, от одного из соперников по сегодняшнему матчу – Сальваторе Боккетти – на три. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие защитники-бомбардиры "Рубина" в премьер-лиге