Солари, Сако и Даку пропустят матчи 26 тура РПЛ из-за дисквалификаций

РПЛ опубликовала список игроков, которые пропустят матчи 26-го тура чемпионата России.

Из-за перебора желтых карточек на поле не смогут выйти Дмимми Марин («Оренбург»), Максим Кузьмин («Акрон»), Пабло Солари («Спартак»), Дилан Мертенс («Факел»), Умар Сако, Егор Голенков, Иван Комаров (все трое — «Ростов») и Гленн Бейл («Крылья Советов»).

Также предстоящие матчи пропустят Мирлинд Даку («Рубин»), Никита Каккоев («Пари НН») и Муталип Алибеков («Динамо» Махачкала), которые получили по красной карточке в предыдущем туре.

На одну игру дисквалифицирован тренер «Акрона» Мурат Искаков.

26 тур РПЛ стартует в пятницу, 25 апреля, матчем между махачкалинским «Динамо» и «Краснодаром».