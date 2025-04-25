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Сегодня, 17:15

Солари, Сако и Даку пропустят матчи 26 тура РПЛ из-за дисквалификаций

Алина Савинова
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РПЛ опубликовала список игроков, которые пропустят матчи 26-го тура чемпионата России.

Из-за перебора желтых карточек на поле не смогут выйти Дмимми Марин («Оренбург»), Максим Кузьмин («Акрон»), Пабло Солари («Спартак»), Дилан Мертенс («Факел»), Умар Сако, Егор Голенков, Иван Комаров (все трое — «Ростов») и Гленн Бейл («Крылья Советов»).

Также предстоящие матчи пропустят Мирлинд Даку («Рубин»), Никита Каккоев («Пари НН») и Муталип Алибеков («Динамо» Махачкала), которые получили по красной карточке в предыдущем туре.

На одну игру дисквалифицирован тренер «Акрона» Мурат Искаков.

26 тур РПЛ стартует в пятницу, 25 апреля, матчем между махачкалинским «Динамо» и «Краснодаром».

Источник: https://t.me/premierliga/31290
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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