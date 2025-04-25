Махачкалинское «Динамо» и БЕТСИТИ представили новую игровую форму ручной работы
Уже сегодня, 25 апреля, махачкалинское «Динамо» выйдет на поле в новой форме на матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Форму, которую клуб разработал совместно с титульным партнером БЕТСИТИ, украшает традиционная кайтагская вышивка. Узор был придуман дагестанской художницей Сефижат Керимовой специально для «Динамо». Все узоры на футболках и шортах вышиты вручную.
«Я предложила три варианта национального узора: ковровый табасаранский, кайтагский и кубачинский. Выбрали кайтагский, потому что он наиболее универсальный: иногда даже содержит элементы других дагестанских стилей, например кубачинского. Еще в нем привлекает неограниченность формы — узор можно растягивать или складывать так, как хочется. Нет никаких рамок. Это и получилось воплотить на нашей форме», — рассказала Сефижат Керимова.
Оставшиеся домашние матчи сезона махачкалинцы проведут в этом комплекте формы, а болельщиков будут ждать конкурсы, в которых они смогут выиграть сувениры и атрибутику с кайтагской вышивкой.
«Нам очень понравилась идея создания формы, которая отражала бы богатую культуру и традиции Дагестана, поэтому с большим удовольствием поддержали наших друзей из «Динамо», — сказал СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров. — Кайтагская вышивка добавила экипировке особый смысл и привнесла местный колорит. Особенно ценно то, что каждое нанесение было выполнено вручную. Большое спасибо всем девушкам, которые своим кропотливым трудом смогли украсить футболки и шорты. А мы вместе с коллегами и дальше продолжим развивать совместные проекты».
«Нас очень тронуло то, как чутко и уважительно наш партнер подошел к глубоким прекрасным традициям региона, который мы представляем. Это трепетное отношение к Дагестану мы ощущали с первого дня сотрудничества. И наша совместная работа над созданием нового комплекта формы, выполненного в национальном дагестанском стиле, сопровождалась большим воодушевлением и полным взаимопониманием с обеих сторон. Мы были абсолютно едины в восприятии того, как важен, ценен для нас этот проект, потому что это не просто игровая форма, это дань уважения и глубокой симпатии к Дагестану — республике с богатейшим этнокультурным наследием. Труд большого количества талантливых людей стоит за этой формой. Это и художница Сефижат Керимова, и руководитель художественной мастерской «Ремесловъ» Ильяс Гасангусейнов, и мастерица Кубачинского художественного комбината Фатима Кишова, и многие другие, которые вложили свои знания и душу в осуществление этого уникального проекта. Каждого из этих невероятных людей я благодарю за вклад в создание нашей формы», — сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.
Традиционная дагестанская вышивка на экипировке поможет «Динамо» рассказать широкой аудитории о классической культуре Дагестана — самой многонациональной республики России с неповторимым колоритом.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|16
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
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Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6