«Согреем северную столицу жарким футболом». «Ростов» отправился в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»
16:24
«Ростов» отправился в Санкт-Петербург на матч 13-го тура РПЛ с «Зенитом» и поделился соответствующими фотографиями в Twitter.
— Согреем северную столицу жарким футболом, — подписал фотографии ростовский клуб.
Матч «Зенит» — «Ростов» состоится в субботу 19 октября в 19.00 по московскому времени.
Отправляемся в Санкт-Петербург ?— Football Club Rostov (@rostovfc) October 18, 2019
Согреем северную столицу жарким футболом. Что скажете, @zenit_spb ? pic.twitter.com/xz7GGgNNxZ
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи