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«Согреем северную столицу жарким футболом». «Ростов» отправился в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

16:24
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«Ростов» отправился в Санкт-Петербург на матч 13-го тура РПЛ с «Зенитом» и поделился соответствующими фотографиями в Twitter.

— Согреем северную столицу жарким футболом, — подписал фотографии ростовский клуб.

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится в субботу 19 октября в 19.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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