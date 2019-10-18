«Согреем северную столицу жарким футболом». «Ростов» отправился в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

«Ростов» отправился в Санкт-Петербург на матч 13-го тура РПЛ с «Зенитом» и поделился соответствующими фотографиями в Twitter.

— Согреем северную столицу жарким футболом, — подписал фотографии ростовский клуб.

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится в субботу 19 октября в 19.00 по московскому времени.

Отправляемся в Санкт-Петербург ?



Согреем северную столицу жарким футболом. Что скажете, @zenit_spb ? pic.twitter.com/xz7GGgNNxZ — Football Club Rostov (@rostovfc) October 18, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр