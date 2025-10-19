«Зенит» благодаря двум голам с пенальти разгромил «Сочи»

«Зенит» на выезде одержал победу над «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ — 3:0.

Счет на 12-й минуте открыл Нуралы Алип. На 54-й преимущество сине-бело-голубых с пенальти удвоил Густаво Мантуан, а окончательный счет установил Андрей Мостовой, также реализовавший пенальти на 86-й минуте.

«Зенит» (23 очка) остается на четвертом месте в РПЛ. «Сочи» (5) продолжает замыкать турнирную таблицу.