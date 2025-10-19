Газзаев отказался называть «великолепным» гол Воробьева в ворота ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3).

«Это случайность, а не великолепный гол (Смеется.). Игроки сами были потрясены. Но любая случайность — это закономерность. Таких голов я практически не видел в нашем чемпионате. Получилось так: кто больше хотел, тому и повезло», — сказал Газзаев «СЭ».

На 45+3-й минуте встречи Воробьев догнал мяч, укатившийся к угловому флажку, и выполнил подачу в штрафную красно-синих. Вратарь ЦСКА Владислав Тороп не ожидал, что мяч полетит в створ, и пропустил гол.

Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах.

Армейцы с 24 баллами опустились на третью строчку.