«Сочи» забил ЦСКА. Точилин даже не встал со скамейки

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин очень сдержанно отреагировал на гол команды в матче 16-го тура чемпионата России против ЦСКА. Уже на 7-й минуте встречи счет открыл Андрей Мостовой.

Однако Точилин даже не встал со скамейки. Он лишь провел рукой по голове.