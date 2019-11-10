«Сочи» забил ЦСКА. Точилин даже не встал со скамейки
16:45
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин очень сдержанно отреагировал на гол команды в матче 16-го тура чемпионата России против ЦСКА. Уже на 7-й минуте встречи счет открыл Андрей Мостовой.
Однако Точилин даже не встал со скамейки. Он лишь провел рукой по голове.
#СочиЦСКА — 1??:0??— СЭ Футбол (@se_football) November 10, 2019
? Эмоции Точилина после забитого гола
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
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