«Сочи» выступил с заявлением по поводу состояния вратаря Адамова, который получил травму в матче с «Химками»

«Сочи» выпустил заявление по поводу состояния вратаря Дениса Адамова, который получил травму в конце матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0).

«Жизни и здоровью голкипера в данный момент ничего не угрожает, его состояние стабильное. По решению медицинского штаба, Денис останется в Москве для проведения более углублённого обследования.



О дальнейшем состоянии футболиста мы сообщим дополнительно. Желаем Денису здоровья и ждем его скорейшего возвращения на поле», — говорится в заявлении на официальном сайте сочинцев.

Адамов получил повреждение в концовке игры после столкновения с форвардом «Химок» Александром Руденко. Вратарь сочинцев покинул поле на носилках и был доставлен в комнату главного врача.

Вместо него последние минуты встречи доигрывал Сослан Джанаев, который вышел не замену.