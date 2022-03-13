В воскресенье, 12 марта, состоится матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

«Быки» обыграли красно-белых в первом круге чемпионата со счетом 2:1, а всего в пяти последних очных встречах в РПЛ «Краснодар» побеждал трижды. Ранее состав «Быков» покинули все легионеры и команда провела игру 20-го тура с российскими футболистами на поле.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Спартак» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.