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«Сочи» — «Тамбов»: Терехов удвоил преимущество хозяев

20:16
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Полузащитник «Сочи» Сергей Терехов забил второй гол в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (2:0, второй тайм).

Счет был открыт Антоном Заболотным на 45+2 минуте игры. Терехов отметился голом на 55-й минуте матча.

Сочи — Тамбов

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