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«Спартак» поздравил Кокорина с днем рождения: «Желаем поменьше травм и успехов в Италии»

20:05
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» в Instagram поздравил бывшего форварда Александра Кокорина с днем рождения. Сегодня, 19 марта, россиянину, играющему в «Фиорентине», исполняется 30 лет.

«С днем рождения, Саша. Нашему бывшему нападающему Александру Кокорину исполнилось 30 лет! Желаем поменьше травм и успехов в Италии», — говорится в поздравлении.

Футболист выступал в московском клубе с лета 2020 года по январь 2021 года.

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