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«Сочи» — «Тамбов»: голы Руденко и Заболотного довели счет до разгромного

20:36
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Нападающие «Сочи» Александр Руденко и Антон Заболотный в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ забили по голу в ворота «Тамбова» (4:0, второй тайм).

Третий мяч за сочинский клуб был забит на 74-й минуте. Заболотный отметился голом спустя 6 минут, оформив дубль.

Сочи — Тамбов

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