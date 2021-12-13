Экс первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Сочи».

«Очень бы хотелось, чтобы красно-белые выиграли, а как будет, не знаю. Будут ли проблемы в нападении без Соболева? Команда доказала, что может и без него забивать. Не думаю, что для тренера будет проблемой сделать нужную ротацию и решить проблему с нападением. Да, психологически может быть сложно сегодня красно-белым. Но все понимают, что это последний матч, а дальше будет отпуск. Все дают себе отчет о важности этого матча по многим причинам. Я рассчитываю, что физической усталости не будет видно на футбольном поле», — сказал Кафельников «СЭ».

Матч 18-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» пройдет 13 декабря в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Сочинцы с 28 очками занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается на 9-й строчке с 23 баллами.