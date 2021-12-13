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Кайо: «Я неплохо адаптировался к новой роли в «Краснодаре»

Кайо высказался о своей роли в «Краснодаре»
12:49

Защитник «Краснодара» Кайо высказался о своей игре в сезоне-2021/22.

«Прибавил ли я в уверенности? Да, удачная для меня серия длится еще с прошлого сезона. Когда команда побеждает, люди замечают мой прогресс. Приятно получать много игровой практики, это помогает верить в себя. Так что да, за последнее время я прибавил в уверенности», цитирует Кайо пресс-служба «Краснодара».

Футболист также рассказал, произошли ли изменения в его игре.

«В первую очередь, я сменил позицию. Вы же знаете, в «Краснодар» из «Санта-Клары» я переходил в роли опорного полузащитника, но потом меня сместили в центр обороны. Как мне кажется, к новой роли адаптировался неплохо», — цитирует Кайо пресс-служба «Краснодара».

26-летний футболист в этом сезоне провел 16 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/938023-kaminskiy-intervyu-estafeta

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Виктория Кравченко все материалы автора

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