Кайо: «Я неплохо адаптировался к новой роли в «Краснодаре»
Защитник «Краснодара» Кайо высказался о своей игре в сезоне-2021/22.
«Прибавил ли я в уверенности? Да, удачная для меня серия длится еще с прошлого сезона. Когда команда побеждает, люди замечают мой прогресс. Приятно получать много игровой практики, это помогает верить в себя. Так что да, за последнее время я прибавил в уверенности», цитирует Кайо пресс-служба «Краснодара».
Футболист также рассказал, произошли ли изменения в его игре.
«В первую очередь, я сменил позицию. Вы же знаете, в «Краснодар» из «Санта-Клары» я переходил в роли опорного полузащитника, но потом меня сместили в центр обороны. Как мне кажется, к новой роли адаптировался неплохо», — цитирует Кайо пресс-служба «Краснодара».
26-летний футболист в этом сезоне провел 16 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
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Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/938023-kaminskiy-intervyu-estafeta
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